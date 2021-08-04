Вирусолог оценил эффективность обнаруженного природного средства от COVID-19

Оценивать эффективность семян растения Nigella sativa (известного как чернушка посевная и черный тмин) в борьбе с коронавирусом пока рано. Такое мнение высказал в среду, 4 августа, врач-вирусолог Георгий Викулов в беседе с «Газетой.ру».

Таким образом специалист прокомментировал исследование австралийских ученых, которые назвали указанное растение, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, потенциальным компонентом средства против коронавирусной инфекции.

По словам Викулова, действующим веществом черного тмина является тимохинон, который способен бороться с рядом заболеваний, но нужно доказать его эффективность относительно COVID-19.

«Тимохинон — известный компонент, он демонстрировал и обезболивающий, и противовоспалительный эффект, но необходимы соответствующие исследования для того, чтобы говорить, насколько он эффективен [против коронавируса]. Поскольку структура вещества такова, что он может убирать избыток кислорода и может оказывать антиоксидантное действие, я думаю, что какая-то перспектива в этом есть, но необходимы исследования более масштабные», — рассказал Викулов.

Накануне издание MedicalXpress опубликовало статью профессора Каниз Фатимы Шад из Австралийского католического университета (ACU), в которой говорилось, что тимохинон, содержащийся в чернушке посевной, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что для внедрения растения в фармацевтику потребуется проведение клинических исследований. По словам эксперта, клинические испытания являются дорогостоящими и продолжительными процедурами, поэтому есть малая вероятность того, что этот цветок выйдет в «большую фарму».