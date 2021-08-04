Российский борец вольного стиля Найфонов сразится за бронзу Олимпиады

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов сразится за бронзу Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 86 кг.

В полуфинале россиянин сразился с иранцем Хасаном Яздани и проиграл со счетом 1:7. Соперник Найфонова по поединку за бронзу определится позже.

В четвертьфинале борец победил турка Османа Гочена со счетом 12:1, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российский борец-вольник Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира и обеспечил себе минимум серебро Игр в Токио. В полуфинале Угуев победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3.

Финал с участием Угуева состоится 5 августа. Россиянин проведет поединок против индуса Кумара Рави.

Ранее, 3 августа, российский борец Муса Евлоев в финале Олимпиады 2020 победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил борца Мусу Евлоева с золотой медалью Олимпиады в Токио, подчеркнув, что спортсмен много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.