Закурившая на рейсе Бодрум — Москва оказалась гендиректором туркомпании

Пассажирка, закурившая в бизнес-классе на борту рейса Бодрум — Москва, оказалась гендиректором российской турфирмы, сообщает 4 августа телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В отношении 52-летней женщины составили административный протокол о мелом хулиганстве.

Кроме того, по данным собеседника телеканала, во время отдыха в Турции россиянка получила травму и прилетела в Россию со сломанной ногой.

Видео с нарушительницей ранее распространилось в Сети. Утверждается, что женщина игнорировала замечания пассажиров и бортпроводников.

Согласно ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ, невыполнение законных распоряжений командира авиаэкипажа влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей либо до 15 суток ареста. Также пассажирке грозит штраф до 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

В январе прошлого года «Известия» сообщали о том, что полиция привлекла к административной ответственности пассажира рейса Екатеринбург — Иркутск за курение на борту самолета.

36-летний житель Уссурийска, летевший этим рейсом, закурил в туалетной комнате. Полицейские составили в отношении нарушителя протокол.