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Ребенок получил тяжелые травмы в батутном центре в Москве

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В Москве шестилетняя девочка получила тяжелые травмы в батутном центре и была госпитализирована. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел 25 июля в ТЦ на улице 7-я Кожуховская. Ребенок находился в развлекательном комплексе с мамой. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом трех позвонков и ушибом. Обстоятельства инцидента выясняются.

Деятельность батутного центра приостановлена. По факту произошедшего начата проверка, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — указала она.

В конце мая в Барнауле лопнул батут, перевернувшись в результате сильного порыва ветра. В результате инцидента пострадали две девочки 2017 года рождения, их состояние оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое. Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности в отношении контролирующих органов.

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