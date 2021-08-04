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Угрожавшему взорвать кабмин Украины проведут психиатрическую экспертизу

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Мужчине, который угрожал 4 августа взорвать кабинет министров Украины, проведут психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

«В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны... сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства», — написал он на странице в Facebook.

Монастырский подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон, даже если он «является ветераном и защитником Украины».

«Отдельная благодарность товарищу правонарушителя — Василию, который сделал всё для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие», — заключил министр.

Ранее в этот день мужчина угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины. В связи с угрозой взрыва из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили правительственный квартал.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали мужчину. Также сообщалось, что граната оказалась боевой.

Как стало известно, мужчину зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. Он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар». При этом в 2015 году мужчина был награжден занимавшим тогда пост президента страны Петром Порошенко орденом «За мужество» III степени.

Также сообщалось, что угрожавший получил два ранения в Донбассе, а на преступление его толкнули жизненные обстоятельства.

Полиция намерена возбудить против мужчины дело по четырем статьям, в том числе «Захват заложников». Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

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