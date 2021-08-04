Армия Израиля засекла пуск трех ракет с территории Ливана

Три ракеты были выпущены в среду, 4 августа, из Ливана по территории Израиля. В ответ израильская артиллерия открыла огонь, сообщили в пресс-службе армии.

«Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна не перелетела границу. В ответ артиллерийские подразделения израильской армии обстреляли территорию Ливана», — указано в Telegram-канале армии.

В этот же день в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за падения ракеты. Населенный пункт находится на границе с Ливаном.

Как сообщили в пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом», после срабатывания сигналов тревоги медики находятся в состоянии повышенной готовности, однако пока сведений о пострадавших и необходимости оказания помощи не поступало.

Издание The Times of Israel сообщило также, что сирены сработали в населенных пунктах Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населенных пунктов призвали оставаться в защищенных зонах. В районе падения ракеты в городе Кирьят-Шмона возник пожар.

20 июля две ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», вторая ракета упала на открытой местности в Израиле, информировала пресс-служба израильской армии.

В тот же день стало известно, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали в ночь на вторник военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Отмечается, что удары нанесены также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.