В Москве началось прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским

В Москве проходит церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским. Об этом в среду, 4 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Гражданская панихида и отпевание состоялись в Домовом храме Святой мученицы Татианы при МГУ. Из-за ограничений по COVID-19 туда были допущены лишь родные и близкие.

После отпевания состоялась церемония во дворе факультета журналистики у памятника Ломоносову. Гроб был установлен среди цветов и венков, где также были композиции от ректора МГУ, администрации президента РФ Владимира Путина, Союза журналистов России, от преподавателей и студентов. Возложение цветов будет проходить до 13:30.

О смерти Ясена Засурского 1 августа сообщил его внук Иван. Президент журфака скончался на 92-м году жизни.

Декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова рассказала в свою очередь, что смерть Засурского является уходом великого учителя. Она также отметила, что Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По словам Вартановой, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело».

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице «ВКонтакте» написал, что с именем Ясена Засурского связан каждый день жизни не только журфака, но и всей страны. По его словам, Засурский был такой же константой журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворе.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.