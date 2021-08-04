Похолодание до +3 градусов ожидается в Псковской области

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в Псковской области до +3 градусов. Похолодание придет в регион в течение суток.

Согласно прогнозам, 5 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура составит +3…+8 градусов, днем потеплеет до +17…+22 градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Синоптики ожидают, что дожди пройдут по югу области. Скорость ветра составит 1–6 м/с.

Ранее сообщалось, что к концу недели потепление ожидается в Москве. Температура воздуха достигнет +27 градусов. На текущий момент ситуация в столице вернулась к климатической норме.