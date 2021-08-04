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Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
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Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров

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Мошенники используют записи телефонных разговоров вне зависимости от их содержания. Об этом 4 августа в беседе с «Газетой.ру» рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

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По ее словам, для того, чтобы шантажировать абонента, вовсе не обязательно иметь на него компромат.

«Достаточно узнать круг его знакомств и интересов, выяснить, где часто бывает, и т.д. <...> Любая информация может быть использована преступниками против вас, если мошенники считают, что вас можно развести на деньги», — рассказала специалист.

Ильичева добавила, что мошенники также могут представляться родственниками, друзьями и создают атмосферу ЧП.

Записать же разговор злоумышленники могут при помощи внутренних функций телефона либо сторонних программ. Такую услугу также предоставляют некоторые операторы связи, указала эксперт.

Ранее в этот день первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев рассказал, как обезопасить себя от мошенников, представляющихся сотрудниками Центробанка.

Он подчеркнул, что ЦБ не работает с физическими лицами, его сотрудники не могут звонить гражданам по вопросам состояния их личных счетов. Эксперт сообщил, что в таком случае лучше сразу прервать звонок и, если возникают беспокойства по поводу финансов, обратиться в свой банк по номеру телефона, который указан на обратной стороне карты.

По данным исследования, проведенного ВТБ, с телефонным мошенничеством сталкивались 76% опрошенных россиян. Меньше половины из них — 45% — вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник, остальные же продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы.

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