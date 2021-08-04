Семьям погибших в ДТП в Турции россиян выплатят по 1 млн рублей

Власти Самарской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян. Об этом в среду, 4 августа, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Семьям погибших выплата будет произведения в размере миллиона рублей. Люди, которые [находятся в состоянии] средней тяжести, получили травмы, увечья, [получат] 500 тыс. рублей. 200 тыс. рублей — всем, кто даже легкие травмы получил, всем, кто попал в эту аварию», — сказал он ТАСС.

Накануне в Минздраве РФ сообщили, что из стационаров выписаны 15 россиян, пострадавших в Турции, еще пятеро остаются в больницах. Вместе с тем в министерстве уточнили, что срочная эвакуация граждан РФ не требуется.

В пресс-службе туроператора «Интурист» в свою очередь рассказали, что погибшие в ДТП — это пожилая женщина, мужчина и подросток. Вылет из Антальи в Самару первых 10 туристов из группы пострадавших запланирован на 4 августа.

Авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.