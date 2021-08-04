Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Наука
В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Спорт
Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова
Сюжет:

Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В выходные в Москву придет тепло до +28 градусов. Об этом в среду, 4 августа, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

Она уточнила, что в выходные дни в российскую столицу со стороны Украины и Молдавии придет циклон, который и будет определять теплую погоду. В Москве будет облачно с прояснениями, местами горожан ожидает кратковременный дождь, отметила метеоролог.

«Ночная температура в Москве будет оставаться на уровне +13...+15 градусов, а в воскресенье — +17...+19 градусов. Дневная температура повысится в субботу до +24...+26 градусов, в воскресенье — до +27...+28 градусов», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Поздняковой, температура воздуха в выходные дни будет превышать климатическую норму.

Ранее, 3 августа, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление до +27 градусов в столице к выходным. До конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла, сказал синоптик.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021