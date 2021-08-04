Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных

В выходные в Москву придет тепло до +28 градусов. Об этом в среду, 4 августа, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в выходные дни в российскую столицу со стороны Украины и Молдавии придет циклон, который и будет определять теплую погоду. В Москве будет облачно с прояснениями, местами горожан ожидает кратковременный дождь, отметила метеоролог.

«Ночная температура в Москве будет оставаться на уровне +13...+15 градусов, а в воскресенье — +17...+19 градусов. Дневная температура повысится в субботу до +24...+26 градусов, в воскресенье — до +27...+28 градусов», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Поздняковой, температура воздуха в выходные дни будет превышать климатическую норму.

Ранее, 3 августа, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление до +27 градусов в столице к выходным. До конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла, сказал синоптик.