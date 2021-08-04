Четыре человека за сутки утонули в Башкортостане

Четыре человека за сутки утонули в водоемах Башкортостана. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На озере Максимовском в Уфе утонул 21-летний парень. Он отдыхал с друзьями на необорудованном пляже. Водолазы занимаются поисками погибшего. Кроме того, в реке Белой найден мертвым 39-летний мужчина. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В Бирске в реке Белой утонул 15-летний подросток. Его тело уже обнаружили спасатели. На Кальмашевском водохранилище в Чишминском районе погиб 22-летний парень.

По данным спасателей, с начала 2021 года в Башкортостане утонул 81 человек, в том числе 12 детей.