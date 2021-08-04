Карантин по АЧС ввели на территории Псковской области

Карантин ввели на территории охотничьих угодий вблизи деревни Щучья Гора в Псковской области в связи с выявлением африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующей указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Патологический материал был взят от диких кабанов, добытых в рамках мероприятий по регулированию численности животных. Лабораторные исследования показали наличие вируса АЧС. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Карантин продлится 30 дней. Комиссия по ветеринарии обеспечит проведение ограничительных мероприятий и утвердит план по предотвращению распространения заболевания.

В середине июля в ряде районов Псковской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением АЧС. На территориях, где обнаружен вирус, запрещено перемещение свиней, а также их убой. Местные жители не могут охотиться на кабанов и проводить сельскохозяйственные ярмарки.