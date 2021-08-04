В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ

В больницах Москвы количество пациентов с COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снизилось до 455, это минимальный показатель с 14 июня. Об в среду, 4 августа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве выявлено 2502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 455 человек», — говорится в сообщении.

При этом самый большой показатель был зафиксирован 5 июля, о чем свидетельствует размещенная в Telegram-канале оперштаба инфографика. Тогда на ИВЛ в Москве находились 735 пациентов с COVID-19.

«В городе выздоровели еще 4302 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 374 447. В столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19», — добавили в штабе.

30 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что московский регион за четыре недели успешно справился с увеличением прироста новых случаев COVID-19. На сегодняшний день, по ее словам, наблюдается стабилизация и снижение.

Днем ранее улучшение эпидемиологической ситуации в Москве отметил также мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, количество госпитализаций с коронавирусом уменьшилось в три раза по сравнению с пиковым периодом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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