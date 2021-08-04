Пассажирка закурила в бизнес-классе на борту рейса Бодрум–Москва

В Сети появилось видео из салона самолета, летевшего из турецкого Бодрума в Москву. На записи пассажирка бизнес-класса курит прямо на борту лайнера.

Как отметил автор ролика в подписи к видео, несмотря на запрет курения на борту, «некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать».

Утверждается, что женщина игнорировала замечания пассажиров и бортпроводников. Когда была сделана запись, не сообщается.

Согласно ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ, невыполнение законных распоряжений командира авиаэкипажа влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей либо до 15 суток ареста. Также пассажирке грозит штраф до 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

В январе прошлого года «Известия» сообщали о том, что полиция привлекла к административной ответственности пассажира рейса Екатеринбург–Иркутск за курение на борту самолета.

36-летний житель Уссурийска, летевший этим рейсом, закурил в туалетной комнате. Полицейские составили в отношении нарушителя протокол.