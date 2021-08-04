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Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины

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Угрожавший взорвать гранату в правительстве Украины получил два ранения в Донбассе, а на преступление его толкнули жизненные обстоятельства. Об этом заявил на брифинге в среду, 4 августа, глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе. — Ред.), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», — уточнил Клименко.

По словам Клименко, мужчину удалось задержать благодаря тому, что с ним провел переговоры его знакомый Василий. Как сообщил сам переговорщик, у задержанного было обостренное чувство справедливости. Он также не исключил, что его друг пошел на преступление из-за бытовых проблем.

Полиция намерена возбудить против мужчины дело по четырем статьям, в том числе «Захват заложников». Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее в этот день неизвестный угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины. В связи с угрозой взрыва из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили правительственный квартал.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали мужчину. Также сообщалось, что граната оказалась боевой. Сразу после операции мужчину вывели из здания кабмина.

Как стало известно, мужчину зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. Он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар».

При этом в 2015 году мужчина был награжден занимавшим тогда пост президента страны Петром Порошенко орденом «За мужество» III степени.

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