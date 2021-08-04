«УАЗ Хантер» перевели на электричество
Чешский автопроизводитель MW Motors создал электромобиль на базе ульяновского внедорожника «УАЗ Хантер». Об этом сообщает Teslamagazin.
Отмечается, что на автомобиль, который получил название MWM Spartan, установили электродвигатель мощностью 160 л.с. и аккумулятор емкостью 56 кВт.ч. Запас хода модели составляет 240 км. Электрический внедорожник на 120 кг тяжелее обычного «УАЗ Hunter».
Для автомобиля доступна система быстрой зарядки, которая позволяет пополнить на 80% запас батареи за час. Максимальная скорость внедорожника — 130 км в час.
Внешне от обычного Hunter новинка отличается «заглушкой» вместо традиционной решетки радиатора, а в салоне появилась цифровая приборная панель.
В компании отмечают, что электромобиль Spartan призван закрыть собой фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний.
12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля «УАЗ», который превратили в автодом.
В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.