Названа предварительная причина столкновения двух поездов в Чехии

Невнимательность машиниста поезда «Западный экспресс», курсирующего между чешским городом Пльзень и Мюнхеном, послужила, по предварительной данным, причиной столкновения пассажирских поездов на западе Чехии. Об этом сообщил в среду, 4 августа, вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта республики Карел Гавличек.

«Поезд номер Ex-351 выехал [на одноколейный участок железной дороги] на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с [другим] пассажирским поездом» – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Гавличек также назвал ситуацию серьезной и сообщил, что отменил все рабочие встречи и направился на место происшествия.

Столкновение пассажирских поездов произошло утром в среду у села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв. Сообщалось, что одним поездом был экспресс, следовавший из Мюнхена в Прагу, а другим — пассажирский поезд из Пльзеня в Домажлице.

В результате погибли два человека, семь человек находятся в критическом состоянии, 31 человек ранен, однако их жизнь находится вне опасности.

Как сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства РФ в Праге Николай Брякин, среди погибших и пострадавших в результате инцидента российских граждан нет.

На месте происшествия работают четыре вертолета и около десяти автомобилей спасательной службы города Пльзень.