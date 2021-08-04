Водный канал откроют в ЦКиО Волгограда

В конце недели в Волгограде состоится запуск водного канала в Центральном парке культуры и отдыха (ЦКиО). Подходит к завершению строительство водного объекта протяженностью 110 м. На прошлой неделе его стали заполнять водой. Объем составил 350 куб. м.

Волгоградцы смогут покататься здесь на лодках, которые напоминают по форме половинку кокоса. Организаторы аттракциона создадут на канале искусственное течение. В темное время водоем подсветят прожекторами. Об этом сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Дирекция ЦПКиО планирует в августе дополнить канал двумя ручьями и установить арт-объект «Парящие камни».

В городе Котельниково Волгоградской области готовятся к строительству историко-культурного объекта — парка «Аксайская дубрава». Это станет частью социальной программы «Котельниково — земля героев». В конструктивных элементах паркового комплекса будут отражены достижения современности и свершения героев — воинов-освободителей города в годы Великой Отечественной войны, атаманов казачества, деятелей культуры и искусства.