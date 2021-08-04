Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Мир
Захарова оценила неспособность Киева ежегодно проводить «Крымскую платформу»
Общество
В ЦБ назвали способ борьбы с телефонными мошенниками
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

Водный канал откроют в ЦКиО Волгограда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конце недели в Волгограде состоится запуск водного канала в Центральном парке культуры и отдыха (ЦКиО). Подходит к завершению строительство водного объекта протяженностью 110 м. На прошлой неделе его стали заполнять водой. Объем составил 350 куб. м.

Волгоградцы смогут покататься здесь на лодках, которые напоминают по форме половинку кокоса. Организаторы аттракциона создадут на канале искусственное течение. В темное время водоем подсветят прожекторами. Об этом сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Дирекция ЦПКиО планирует в августе дополнить канал двумя ручьями и установить арт-объект «Парящие камни».

В городе Котельниково Волгоградской области готовятся к строительству историко-культурного объекта — парка «Аксайская дубрава». Это станет частью социальной программы «Котельниково — земля героев». В конструктивных элементах паркового комплекса будут отражены достижения современности и свершения героев — воинов-освободителей города в годы Великой Отечественной войны, атаманов казачества, деятелей культуры и искусства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021