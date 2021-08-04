Пригрозившего взорвать кабмин Украины мужчину задержали

Мужчину, который 4 августа вошел в здание кабмина Украины с гранатой и пригрозил привести ее в действие, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» издания «Страна.UA».

Добавляется, что задержать мужчину удалось благодаря его другу, который прибыл на место происшествия и провел 10-минутные переговоры с ним.

Позже знакомый злоумышленника заявил, что у угрожавшего взорвать кабмин Владимира Прохнича «обостренное чувство справедливости и, возможно, из-за бытовых проблем он пришел туда с гранатой».

На кадрах с места происшествия видно, что сначала мужчина стоял в дверях здания и предлагал всем из него выйти, затем он вошел и начал кричать, что идет захват. После этого Прохнич заявил, что живым не сдастся.

Сообщалось, что он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар», а на данный момент он является предпринимателем.

В связи с угрозой взрыва из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили правительственный квартал.