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Установлена личность пригрозившего взорвать гранату в кабмине Украины

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Мужчину, который угрожает взорвать гранату в здании кабинета министров Украины, зовут Владимир Прохнич. Он является предпринимателем. Об этом в среду, 4 августа, сообщает портал «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на источник в полиции.

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«Мужчину с гранатой в кабмине зовут Владимир Прохнич. Он бывший атошник (украинский силовик, участник вооруженного конфликта на Донбассе. — Ред.), а сейчас предприниматель в Ирпене (Киевская область. — Ред.). Зарегистрирован как ФОП (физическое лицо предприниматель. — Ред.) по ремонту автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году мужчина был награжден Петром Порошенко орденом «За мужество» 3-й степени.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в ходе конфликта на юго-востоке страны Прохнич был дважды ранен, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму.

Ранее в этот день Прохнич угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины. В связи с этим из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников, а также оцепили квартал. Позже мужчину задержала полиция.

Отмечается, что переговоры с Прохничем вел его знакомый, в это время полицейские смогли обезвредить бывшего военного.

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