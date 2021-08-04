Захарова оценила неспособность Киева ежегодно проводить «Крымскую платформу»

Украине следует заниматься финансами и правом, а «не парковать платформы». Такое заявление в среду, 4 августа, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировал высказывание замглавы украинского МИДа Эмины Джапаровой о неспособности Киева ежегодно проводить встречи саммита «Крымской платформы» из-за нехватки средств.

Захарова сравнила стремление украинских властей проводить «Крымскую платформу» в текущих экономических условиях страны с историей из кинофильма «Служебный роман».

«В «Служебном романе» Ольга Рыжова говорит Самохвалову: «Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекций по финансам и праву и пошли в кафе-мороженое? Ты еще все так шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», — написала представитель ведомства в Telegram-канале.

«Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы», — резюмировала Захарова.

Саммит украинские власти рассчитывают провести 23 августа в Киеве. Ожидается, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государства и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции, пишет «Газета.ру».

Соответствующее заявление Джапарова сделала накануне. По ее словам, Украина не располагает ресурсами для ежегодного проведения «Крымского платформы», как того хочет украинский лидер Владимир Зеленский. При этом замглавы МИДа подчеркнула, что Киев будет думать, как и куда «парковать» мероприятие и искать возможность провести этот формат в рамках ООН.

2 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что площадка «Крымская платформа» является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Он убежден, что данный проект не соответствует принципам международного гуманитарного права.

Ранее, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме «Крымская платформа», отметил, что это мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

«Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы возвращения Крыма в состав Украины.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.