Спецназ готовится к штурму кабмина Украины из-за угроз мужчины взорвать гранату

Из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников из-за угроз неизвестного мужчины взорвать гранату. Правительственный квартал оцеплен. Об этом в среду, 4 августа, сообщил телеканал «Украина-24».

К месту событий прибыли сотрудники Спецназа, которые готовятся к штурму здания, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

При этом, как сообщили в МВД Украины, в настоящее время с мужчиной ведутся переговоры.

«На месте происшествия присутствует руководство Нацполиции и полиции Киева. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось, в кабмин Украины зашел агрессивно настроенный мужчина и заявил, что здание захвачено. По предварительным данным, он является ветераном боевых действий в Донбассе. Также отмечалось, что угрожавший был сапером в батальоне «Айдар».

По данным СМИ, сначала мужчина стоял в дверях здания и предлагал всем из него выйти, затем он вошел и начал кричать, что идет захват. Кроме того, пригрозивший взорвать кабмин заявил, что живым не сдастся.

Также выяснилось, что правонарушителя зовут Владимир Прохнич, он является предпринимателем.