Пригрозивший взорвать кабмин Украины раньше воевал в Донбассе

Портал «Страна» узнал подробности о человеке, который 4 августа вошел в здание кабмина Украины с гранатой и пригрозил привести ее в действие.

«Человек контужен. Был сапером в батальоне «Айдар». Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет», — заявил источник издания в МВД.

По данным телеканала «Украина 24», мужчина является ветераном боевых действий в Донбассе.

Как видно на кадрах с места происшествия, сначала мужчина стоял в дверях здания и предлагал всем из него выйти, затем он вошел и начал кричать, что идет захват. После этого мужчина заявил, что живым не сдастся.

Как сообщает телеканал «Первый независимый», к зданию кабмина уже прибыл спецназ.