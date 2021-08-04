Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины
Неизвестный в среду, 4 августа, угрожает взорвать гранату в здании кабинета министров Украины, сообщает телеканал «Украина 24».
По информации телеканала, в кабмин зашел агрессивно настроенный мужчина и заявил, что здание захвачено. Он угрожал взорвать гранату и сказал, что «живым оттуда не выйдет».
В социальных сетях сообщают, что мужчина является ветераном антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. При этом портал «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД пишет, что он служил в батальоне «Айдар».
Как отмечается, мужчина уже выдернул чеку. На место выехали правоохранители.
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