Поврежденные из-за размыва почв дороги отремонтировали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону завершен ремонт 87 дорог со смешанным и грунтовым покрытием. Общая площадь обновленных участков составляет более 130 тыс. кв. м.

Работы велись на магистралях, пострадавших весной и осенью в результате размыва почв, с использованием существующего или добавлением нового грунтового материала. Восстановление дорог осуществляли структурные подразделения администраций районов города. Об этом пишет RostovGazeta.

Работы по продлению улицы Орбитальной до улицы Особенной в Ростове-на-Дону перенесли на 2022 год. Причиной стало строительство моста на Малиновского, было решено не создавать еще один искусственный транспортный коллапс. Остается открытым вопрос финансирования проекта, на который потребуется 2,6 млрд рублей