Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» назвал причину нештатного включения двигателей «Науки»
Спорт
В Федерации каратэ России прокомментировали ситуацию с COVID-19 у Чернышевой
Спорт
Легкоатлетка Тимановская проведет в Варшаве пресс-конференцию
Спорт
Российские гандболистки сыграют с норвежками в полуфинале ОИ
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Общество
Памфилова назвала бесперспективной идею обязательного голосования в России
Авто
Автоэксперт перечислил признаки поддельного бензина
Интернет
Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Два человека погибли и свыше 30 пострадали при столкновении поездов в Чехии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В чешской полиции подтвердили гибель двух человек в результате столкновения двух поездов в районе города Домажлице на юго-западе Чехии. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, в данный момент мы подтверждаем, что два человека погибли на месте аварии на железной дороге», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По данным пресс-секретаря региональной службы экстренной помощи Марии Свободовой, в результате происшествия пострадал 31 человек, семеро находятся в критическом состоянии, передает издание The Mirror.

По информации Свободовой, одним поездом был экспресс, следовавший из Мюнхена в Прагу, а другим — пассажирский поезд из Пльзеня в Домажлице.

Свободова добавила, что на месте аварии «большое количество раненых», медики осматривают их. В настоящее время на месте происшествия работают четыре вертолета и десять автомобилей спасательной службы города Пльзень, сообщила она.

По уточненным данным, озвученным представителем Управления пожарной охраны Петром Понцаром, в результате столкновения поездов ранения получили 38 человек.

Два пассажирских поезда столкнулись в районе села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв утром 4 августа. По информации заместителя премьер-министра Карел Гавличек, один из поездов не остановился по сигналу и столкнулся с другим поездом.

Ранее сообщалось о не менее 50 пострадавших.

30 июля похожее происшествие произошло в американском Бостоне. Там при столкновении двух поездов уличного метро пострадали свыше 20 человек. Тогда причина столкновения транспортных средств не уточнялась.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021