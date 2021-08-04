Два человека погибли и свыше 30 пострадали при столкновении поездов в Чехии

В чешской полиции подтвердили гибель двух человек в результате столкновения двух поездов в районе города Домажлице на юго-западе Чехии. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, в данный момент мы подтверждаем, что два человека погибли на месте аварии на железной дороге», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По данным пресс-секретаря региональной службы экстренной помощи Марии Свободовой, в результате происшествия пострадал 31 человек, семеро находятся в критическом состоянии, передает издание The Mirror.

По информации Свободовой, одним поездом был экспресс, следовавший из Мюнхена в Прагу, а другим — пассажирский поезд из Пльзеня в Домажлице.

Свободова добавила, что на месте аварии «большое количество раненых», медики осматривают их. В настоящее время на месте происшествия работают четыре вертолета и десять автомобилей спасательной службы города Пльзень, сообщила она.

По уточненным данным, озвученным представителем Управления пожарной охраны Петром Понцаром, в результате столкновения поездов ранения получили 38 человек.

Два пассажирских поезда столкнулись в районе села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв утром 4 августа. По информации заместителя премьер-министра Карел Гавличек, один из поездов не остановился по сигналу и столкнулся с другим поездом.

Ранее сообщалось о не менее 50 пострадавших.

30 июля похожее происшествие произошло в американском Бостоне. Там при столкновении двух поездов уличного метро пострадали свыше 20 человек. Тогда причина столкновения транспортных средств не уточнялась.