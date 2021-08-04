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В Федерации каратэ России прокомментировали ситуацию с COVID-19 у Чернышевой

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Президент Федерации Каратэ России Сергей Соколовский в среду, 4 августа, прокомментировали положительный тест на COVID-19 у российской каратистки Анны Чернышевой.

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«Да, Аня Чернышева — наша лучшая спортсменка. Самая талантливая, с отличным результатом. Она должна выступать на Олимпиаде», — сообщил он РЕН ТВ.

Кроме того, главный тренер сборной ОКР по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что результаты всех тестов на COVID-19 у остальных спортсменов по прилете в Токио на Олимпийские Игры отрицательные.

«У нас в команде всё нормально. Результаты всех тестов [на коронавирус], которые мы сдавали, отрицательные», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что российская каратистка Анна Чернышева сдала положительный тест на коронавирус и не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

В этот же день в оргкомитете Олимпиады сообщили о 29 новых случаев заражения коронавирусом на Играх. Среди сдавших положительные тесты четыре спортсмена, остальные являются представителями подрядных организаций, персонала и волонтерами.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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