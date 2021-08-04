Более 40 пьяных водителей выявили в Москве за одну ночь

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейда по проверке водителей на состояние опьянения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд проводился в ночь с 30 на 31 июля 2021 года. В результате мероприятия было выявлено 146 правонарушений, из которых 41 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 33 — в наркотическом.

Кроме того, 63 водителя в ту ночь отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а девять были задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 264.1 УК РФ.

30 июня в Управлении ГИБДД Москвы провели анализ аварийности с участием нетрезвых водителей и составили антирейтинг округов, где наиболее часто регистрируются ДТП с участием нетрезвых водителей.

Так, с января по май 2021 года больше всего дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми водителями произошло на территории Северного округа столицы. Всего зарегистрировано 17 аварий, что на 6% ниже показателей прошлого года.

Второе место разделили Восточный и Южный округа — в каждом из них за рассматриваемый период зарегистрировано по 16 ДТП. Данные показатели тоже снизились по сравнению с прошлым годом на 36 и 24% соответственно.

В Юго-Западном округе произошло 15 аварий с нетрезвыми водителями (–12% по сравнению с прошлым годом), по 14 ДТП — в Западном и Юго-Восточном округах Москвы (–13% и –30% соответственно). В Северо-Восточном округе, зафиксированы 13 ДТП, что на 19% ниже, чем в прошлом году.