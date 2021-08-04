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В Подмосковье откроют около 500 точек продажи арбузов и дынь

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В Московской области откроется около 500 точек продажи арбузов и дынь. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, в регионе сформировали карту с адресами размещения бахчевых развалов.

«В текущем году планируется разместить порядка 500 объектов. Сейчас в торговых точках в основном представлены бахчевые культуры из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана», — цитирует Воскресенского телеканал «360».

Он напомнил, что размещение бахчевых развалов в Подмосковье запрещено на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Кроме того, нельзя продавать дыни и арбузы с земли, частями или с надрезами.

В Подмосковье бахчевые развалы в 2021 году заработали с 1 августа. Торговать на них можно будет до 1 ноября. Средняя стоимость арбуза составит 40 рублей за 1 кг, а дыни — 45–80 рублей за 1 кг, пишет агентство городских новостей «Москва».

28 июля врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу от употребления дыни и арбуза и рассказала, какой из этих продуктов калорийнее, а в каком содержится более ценный для здоровья состав витаминов.

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