Напавшие покинули захваченный в Оманском заливе танкер

Инцидент с захватом танкера в Оманском заливе исчерпан, напавшие на него вооруженные люди покинули судно. Об этом сообщила в среду, 4 августа, Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO).

«Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан», — отмечается в сообщении. Однако названия танкера не приводится.

Королевский военно-морской флот уточнил, что речь идет о судне, захваченном у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Накануне источники Sky News сообщали о захвате танкера Asphalt Princess под флагом Панамы, недалеко от побережья этого государства.



По информации телеканала, на борт поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей. Также сообщалось, что судну было приказано идти в Иран.

Так, по данным The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могли быть причастны «военнослужащие Ирана или их союзники». В Белом доме заявляли, что сообщения о захвате судна вызывают серьезную озабоченность.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг предположения, что военные страны или их союзники могли подниматься на борт судов в Персидском или Оманском заливах.

Хатибзаде также заявил, что «противоречивые истории» о захвате Ираном судов, а также «ложные и провокационные обвинения» вызывают у него глубокое сожаление.

Танкер Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers. Его основным грузом, по сообщениям агентства Reuters, является асфальт. В 2019 году с их судном уже происходили аналогичные события. Тогда нефтяной танкер Riah был захвачен иранскими военнослужащими, пишет «Газета.ру».

В ночь с 29 на 30 июля подвергся нападению другой танкер-химовоз — Mercer Street. Инцидент произошел в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии. 30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе США и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 августа подтвердил, что Вашингтон в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовит коллективный ответ Ирану за нападение на танкер. Тегеран обвинения отверг, указав на их бездоказательность.