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Заболевшая COVID-19 каратистка Чернышева рассказала о своем состоянии

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Каратистка Анна Чернышева, которая сдала положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх в Токио, чувствует себя нормально, температуры у нее нет. Об этом спортсменка сообщила в среду, 4 августа.

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«Я не выступлю на Играх. Пришли положительные тесты [на коронавирус]. Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет», — приводит ТАСС слова Чернышевой.

Отмечается, что российская спортсменка является действующей чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг.

О положительном результате теста российской спортсменки на коронавирус сообщалось ранее в этот день.

В этот же день в оргкомитете Олимпиады сообщили о 29 новых случаях заболевания COVID-19 на Играх. Среди сдавших положительные тесты четыре спортсмена, остальные являются представителями подрядных организаций, персонала и волонтерами.

Так, с начала июля общее число случаев заболевания COVID-19 среди лиц, задействованных в Играх-2020, достигло 327.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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