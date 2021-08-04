Заболевшая COVID-19 каратистка Чернышева рассказала о своем состоянии

Каратистка Анна Чернышева, которая сдала положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх в Токио, чувствует себя нормально, температуры у нее нет. Об этом спортсменка сообщила в среду, 4 августа.

«Я не выступлю на Играх. Пришли положительные тесты [на коронавирус]. Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет», — приводит ТАСС слова Чернышевой.

Отмечается, что российская спортсменка является действующей чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг.

О положительном результате теста российской спортсменки на коронавирус сообщалось ранее в этот день.

В этот же день в оргкомитете Олимпиады сообщили о 29 новых случаях заболевания COVID-19 на Играх. Среди сдавших положительные тесты четыре спортсмена, остальные являются представителями подрядных организаций, персонала и волонтерами.

Так, с начала июля общее число случаев заболевания COVID-19 среди лиц, задействованных в Играх-2020, достигло 327.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.