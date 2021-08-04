Умер посол Сербии в России

Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался в возрасте 70 лет. Об этом в среду, 4 августа, сообщил портал Danas.

По его сведениям, дипломат погиб в результате сердечного приступа в Белграде.

В посольстве в Москве подтвердили информацию о смерти Лазански.

«Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», — сказал «РИА Новости» представитель дипмиссии.

Лазански получил юридическое образование в Загребском Университете. Дипломатическое представительство в Москве он возглавлял с 2019 года. Кроме того, посол работал военным корреспондентом в Сербии. Карьеру журналиста начал в еженедельной газете «Полет». Дипломат является автором восьми книг, двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.