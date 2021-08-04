Врач дал советы переболевшим COVID-19

Людям, которые переболели COVID-19, не стоит подвергать себя избыточным нагрузкам. Такой совет в среду, 4 августа, дал врач-флеболог Сергей Дробязко.

«Даже если вы переболели в легкой форме, необходимо соблюдать определенные рекомендации: повремените с отдыхом в южных странах, не посещайте солярий, баню, не подвергайте себя избыточным нагрузкам», — заявил Дробязко в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, переболевшим нужно выполнять предписания врача, принимать назначенные лекарства.

Как отметил Дробязко, в случае поступления заболевшего COVID-19 в стационар ему назначают препараты, препятствующие образованию тромбов. После выписки такая терапия продолжается.

28 июля врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что у восстановления после коронавируса есть свои особенности, связанные с необходимостью правильного питания. Так, для перенесших COVID-19 рекомендуется отдавать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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