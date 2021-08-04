Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» назвал причину нештатного включения двигателей «Науки»
Спорт
В Федерации каратэ России прокомментировали ситуацию с COVID-19 у Чернышевой
Спорт
Легкоатлетка Тимановская проведет в Варшаве пресс-конференцию
Спорт
Российские гандболистки сыграют с норвежками в полуфинале ОИ
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Общество
Памфилова назвала бесперспективной идею обязательного голосования в России
Авто
Автоэксперт перечислил признаки поддельного бензина
Интернет
Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете
Сюжет:

Врач дал советы переболевшим COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям, которые переболели COVID-19, не стоит подвергать себя избыточным нагрузкам. Такой совет в среду, 4 августа, дал врач-флеболог Сергей Дробязко.

Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами
Какие системы организма долго не могут восстановиться после инфекции

«Даже если вы переболели в легкой форме, необходимо соблюдать определенные рекомендации: повремените с отдыхом в южных странах, не посещайте солярий, баню, не подвергайте себя избыточным нагрузкам», — заявил Дробязко в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, переболевшим нужно выполнять предписания врача, принимать назначенные лекарства.

Как отметил Дробязко, в случае поступления заболевшего COVID-19 в стационар ему назначают препараты, препятствующие образованию тромбов. После выписки такая терапия продолжается.

28 июля врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что у восстановления после коронавируса есть свои особенности, связанные с необходимостью правильного питания. Так, для перенесших COVID-19 рекомендуется отдавать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021