Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» назвал причину нештатного включения двигателей «Науки»
Спорт
В Федерации каратэ России прокомментировали ситуацию с COVID-19 у Чернышевой
Спорт
Легкоатлетка Тимановская проведет в Варшаве пресс-конференцию
Спорт
Российские гандболистки сыграют с норвежками в полуфинале ОИ
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Общество
Памфилова назвала бесперспективной идею обязательного голосования в России
Авто
Автоэксперт перечислил признаки поддельного бензина
Интернет
Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Жительница Сахалина родила ребенка в поезде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Сахалина родила ребенка прямо в поезде. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги во вторник, 3 августа.

Роды неожиданно начались у беременной пассажирки в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск. Появиться на свет малышу помогла поездная бригада, пишет «РИА Новости».

Роженицу обеспечили всем необходимым. Как пишет сайт kp.ru, что среди пассажиров поезда оказалась акушер-гинеколог, которая и приняла роды.

На станции села Советское Долинского района мать с новорожденным ребенком забрала скорая помощь и доставила в областной центр, пишет телеканал «360». Женщина с малышом находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

13 мая сообщалось, что в киевском метро на станции «Лесная» женщина родила ребенка. Полицейские услышали крики о помощи и на полу в подземном переходе обнаружили женщину с младенцем. Они принесли ей одеяло, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей.

В декабре прошлого года женщина родила на станции «Электрозаводская» в Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021