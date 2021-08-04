Жительница Сахалина родила ребенка в поезде

Жительница Сахалина родила ребенка прямо в поезде. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги во вторник, 3 августа.

Роды неожиданно начались у беременной пассажирки в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск. Появиться на свет малышу помогла поездная бригада, пишет «РИА Новости».

Роженицу обеспечили всем необходимым. Как пишет сайт kp.ru, что среди пассажиров поезда оказалась акушер-гинеколог, которая и приняла роды.

На станции села Советское Долинского района мать с новорожденным ребенком забрала скорая помощь и доставила в областной центр, пишет телеканал «360». Женщина с малышом находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

13 мая сообщалось, что в киевском метро на станции «Лесная» женщина родила ребенка. Полицейские услышали крики о помощи и на полу в подземном переходе обнаружили женщину с младенцем. Они принесли ей одеяло, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей.

В декабре прошлого года женщина родила на станции «Электрозаводская» в Москве.