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Памфилова назвала бесперспективной идею обязательного голосования в России
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Памфилова назвала бесперспективной идею обязательного голосования в России

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Обязательное голосование на выборах, действующее в некоторых странах, в России является бесперспективным из-за развитого чувства внутренней свободы у россиян. Такое мнение выразила в среду, 4 августа, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

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Она убеждена, что в России любое принуждение дает прямо противоположный эффект.

«Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения. Поэтому я полагаю, что в России это бесперспективно», — заявила глава ЦИК в беседе с «РИА Новости».

Чувство социальной ответственности появляется у граждан по мере становления общества зрелым, отметила Памфилова. По ее мнению, желание участвовать в жизни страны, влиять на формирование системы управления возникает у людей на фоне понимания, что от них многое зависит.

Также председатель ЦИК указала на отсутствие необходимости возвращения вопроса о минимальном пороге явки на выборах.

В этот же день Памфилова рассказала, что ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в связи с пандемией коронавируса не планируется. По ее словам, в общей сложности в кампании можно задействовать до 500 тыс. наблюдателей от партий, одномандатников, а также общественных наблюдателей.

21 июля политические партии и Общественная палата России подписали соглашение о наблюдении за выборами. Подписанное соглашение предусматривает «проведение взаимных консультаций, посвященных участию представителей сторон в наблюдении за голосованием». Также соглашение предполагает взаимное обсуждение стандартов и методик наблюдения и обучение наблюдателей.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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