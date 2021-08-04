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Российские гандболистки сыграют с норвежками в полуфинале ОИ

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Женская сборная Норвегии по гандболу 4 августа обыграла команду Венгрии со счетом 26:22 в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. В полуфинале норвежки сыграют со сборной ОКР.

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Встреча состоится 6 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Норвежки являются двукратными олимпийскими чемпионками (2008, 2012). Также на их счету три победы на чемпионате мира и восемь — на чемпионате Европы.

Также 3 августа российские гандболистки одержали победу над командой Черногории со счетом 32:26. Эта победа позволила им выйти в полуфинал Игр.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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