Кардиолог назвал ранние симптомы высокого уровня холестерина

Боль в груди, одышка и высыпания на коже являются потенциальными предупреждениями о закупорке артерий из-за высокого уровня холестерина. Об этом в среду, 4 августа, сообщает издание Express со ссылкой на врача-кардиолога, заведующего кафедрой профилактической медицины Северо-Западного университета (США) Дональда Ллойда-Джонса.

По его словам, не стоит игнорировать боль в груди и одышку: они являются потенциальным сигналом о закупорке артерии из-за высокого уровня холестерина.

Врач отметил, что «если холестериновыми отложениями поражаются коронарные артерии, которые снабжают кровью сердце, возникают боль в груди или другие симптомы ишемической болезни сердца».

Кроме того, специалист рассказал, что некоторые типы кожной сыпи могут быть симптомом аномально высокого уровня холестерина. К ним в первую очередь относятся ксантелазмы — мягкие, заполненные холестерином бугорки, которые развиваются под кожей, обычно на веках или вокруг них, возле носа.



Помимо этого могут появляться ксантомы — выпуклые образования на коже часто воскового вида и желтоватого оттенка. Они могут формироваться практически на любом участке коже, быть как единичными, так и групповыми, заключил Ллойд-Джонс.

9 июля врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что из-за повышенного холестерина возникает большое количество сердечно-сосудистых заболеваний, однако его уровень можно держать под контролем.

Специалист отметила, что основополагающим фактором нормализации уровня холестерина является здоровый образ жизни.