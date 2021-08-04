СК задержал подозреваемого по делу о гибели моряков судна «Онега»

Следственный комитет задержал зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина по делу о гибели моряков затонувшего судна «Онега», собственником которого является рыболовецкий колхоз. Об этом 4 августа сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — передает ТАСС.

По информации следствия, в декабре прошлого года капитан «Онеги» сообщил подозреваемому об ухудшении погоды в районе нахождения судна, однако тот не принял необходимых мер для ухода судна в убежище.

«Онега» затонула 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». До 4 января велись поиски 17 человек, однако они не увенчались успехом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

В марте комиссия Госморречнадзора закончила расследование гибели судна. Согласно выводам расследования, причинами гибели судна стало стечение нескольких обстоятельств: обледенение, шторм, а также человеческий фактор, а именно «неоправданный риск, допущенный капитаном» при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях, наличие открытого грузового люка для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию воды в помещения судна, к отрицательной начальной устойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна, а также «непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем».