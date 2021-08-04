В ЦИК рассказали об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

На Украине для голосования в Госдуму будут открыты избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Об этом в среду, 4 июля, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР — Ред.) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

При этом жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство в упрощенном порядке, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и там проголосовать, отметила Памфилова.

«В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг», — добавила председатель ЦИК.

В общей сложности планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве государств мира, добавила она.

20 июля стало известно о проекте постановления ЦИК, согласно которому получившие в упрощенном порядке гражданство РФ жители ДНР и ЛНР смогут онлайн проголосовать на выборах в Государственную думу, пишет «Газета.ру».

МИД Украины 23 июля выразил протест в связи с данным постановлением ЦИК. По мнению министерства, подобные действия указывают на нарушение Москвой международного права. Также в ведомстве уверены, что организация избирательного процесса на неподконтрольной Украине территории и привлечение к нему местного населения «ставит под сомнение легитимность результатов выборов».

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал протест МИД Украины по этому поводу. Он подчеркнул, что задача России — обеспечить конституционные права всех граждан страны вне зависимости от того, где они проживают, в том числе и в Донбассе. Водолацкий выразил недоумение, почему права граждан России должны быть отобраны из-за того, что Украина высказывает какие-то претензии или недопонимания.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.