МИД Австрии подтвердил данные о рейсе Тимановской до Вены

В МИД Австрии подтвердили, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, летит в Вену.

«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве в среду, 4 августа.

Ранее в этот день стало известно, что спортсменка в окружении польских дипломатов прибыла в токийский аэропорт «Нарита», откуда, как ожидалось, должна была отправиться в Варшаву, однако в последний момент Тимановская пересела на рейс до Вены.

При этом о причинах смены рейса не сообщалось. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама спортсменка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой.

3 августа МОК начал собственное расследование действий Белоруссии в отношении легкоатлетки.