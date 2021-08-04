Синоптик назвал причины природных катаклизмов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о причинах природных катаклизмов.

По словам специалиста в эфире радио «Комсомольская правда» 3 августа, в результате повышение воздуха на планете атмосфера накаляется, что приводит к высокому энергетическому потенциалу. Именно он порождает «эти невероятные мощи, материнские гибридные облака», которые потом являются причиной торнадо со своеобразным вращающимся вихрем.

По прогнозам синоптика, самый опасный холодный фронт движется в сторону Поволжья, где высока вероятность ливней, гроз, града, усиления шквалистого ветра, а также торнадо очагового характера.

К аналогичным погодным условиям, по мнению Тишковца, стоит готовиться не только Поволжью, но и Предуралью, Уралу, Зауралью, пишет RT.

«В основном Кировская область, Волго-Вятский регион, Пермский край, Свердловская область с переходом на юг Тюменской области», — предупредил специалист.

2 августа в Сети появились кадры мощного торнадо в Тверской области, в результате которого погибли минимум три человека, более десяти пострадали. На кадрах видно, как атмосферный вихрь поднялся высоко над землей. Торнадо валит деревья и закручивает все, что встает у него на пути.