Прямой эфир
Мир
Захватчики танкера в Османском заливе покинули судно
Мир
В Крыму назвали условие для визита Зеленского в качестве туриста
Мир
Чижов назвал позитивными результаты проверок российских вакцин в ЕМА
Мир
Раскрыта личность потерявшего секретные документы об эсминце Defender
Спорт
НОК передал МОК доклад по инциденту с Тимановской
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Мир
Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»
Общество
Движение по железной дороге в Амурской области восстановили
Интернет
Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Синоптик назвал причины природных катаклизмов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о причинах природных катаклизмов.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

По словам специалиста в эфире радио «Комсомольская правда» 3 августа, в результате повышение воздуха на планете атмосфера накаляется, что приводит к высокому энергетическому потенциалу. Именно он порождает «эти невероятные мощи, материнские гибридные облака», которые потом являются причиной торнадо со своеобразным вращающимся вихрем.

По прогнозам синоптика, самый опасный холодный фронт движется в сторону Поволжья, где высока вероятность ливней, гроз, града, усиления шквалистого ветра, а также торнадо очагового характера.

К аналогичным погодным условиям, по мнению Тишковца, стоит готовиться не только Поволжью, но и Предуралью, Уралу, Зауралью, пишет RT.

«В основном Кировская область, Волго-Вятский регион, Пермский край, Свердловская область с переходом на юг Тюменской области», — предупредил специалист.

2 августа в Сети появились кадры мощного торнадо в Тверской области, в результате которого погибли минимум три человека, более десяти пострадали. На кадрах видно, как атмосферный вихрь поднялся высоко над землей. Торнадо валит деревья и закручивает все, что встает у него на пути.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021