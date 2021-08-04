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Захватчики танкера в Османском заливе покинули судно

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Захватчики покинули подвергшийся нападению в Османском заливе танкер Asphalt Princess. Об этом в среду, 4 августа, сообщила британская Организация по координации морских перевозок (UKMTO).

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«Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен», — говорится в заявлении.

Тем не менее другим судам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район, добавили в организации.

Ранее в тот же день стало известно о захвате этого танкера в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. Как сообщалось, восемь или девять вооруженных человек взошли на борт судна Asphalt Princess под флагом Панамы. При этом, как пишет The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могли быть причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

Позже официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг предположения, что военные страны или их союзники могли подниматься на борт судов в Персидском или Оманском заливах.

В ночь с 29 на 30 июля подвергся нападению другой танкер-химовоз — Mercer Street. Инцидент произошел в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

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