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В Крыму назвали условие для визита Зеленского в качестве туриста

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Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым как турист, если публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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Так он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы не будут любить полуостров так, как украинцы. Президент Украины также поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном на полуострове, назвав его «своей землей».

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной — Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — приводит «Газета.ру» слова Фикса.

Зеленский, как убежден вице-спикер, является хорошим и талантливым юмористом, однако исторически безграмотным политиком.

«Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 1990-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», — добавил Фикс.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал накануне. По его словам, возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени.

В тот же день глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук выразил мнение, что высказывания Зеленского о принадлежности Крыма нацелены на разжигание на полуострове межнационального конфликта. Кроме того, подобными заявлениями украинский политик демонстрирует свое дремучее историческое невежество, считает Форманчук.

При этом депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет призвал Зеленского «перестать лить крокодильи слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина». По его словам, жители полуострова не верят украинской власти и помнят устроенные «блокады и диверсии».

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» посчитали, что заявления Зеленского об объединении страны и о любви к Крыму являются «циничным пиаром». Так, в политсиле назвали странными такие рассуждения главы государства на фоне блокировки подачи пресной воды на полуостров.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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