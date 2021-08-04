В России за сутки выявили 22 589 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (2502), Санкт-Петербурге (1906) и Подмосковье (1517).

Из-за осложнений COVID-19 за последние сутки скончались 790 человек, выздоровели — 20 096.

Всего с начала распространения коронавируса в России общее количество выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 6 356 784. От последствий заболевания скончались 161 715 человек, полностью выздоровели 5 679 842 человека

Как заявила в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

30 июля главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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