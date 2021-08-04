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Российский борец Найфонов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио

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Россиянин Артур Найфонов вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио по итогам соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, сообщила в среду, 4 августа, газета «Спорт-Экспресс».

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В четвертьфинале борец победил турка Османа Гочена со счетом 12:1. В полуфинале россиянин сразится с иранцем Хасаном Яздани.

Соревнования по борьбе на Олимпиаде в Токио проходят с 1 по 7 августа.

Ранее, 3 июля, российский борец Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020.

Евлоев, комментируя свой результат, подчеркнул, что олимпийское золото является большой победой для него и он очень этому рад. Борец поблагодарил всех, кто болел за него, а также своего тренера. При этом Евлоев не считает, что своей победой выручил команду.

«Я думал, когда сюда приехали, что у нас будет пять золотых. Каждый наш участник должен был забрать отсюда медаль. Сегодня у меня получилось. Я не знаю почему. Мы соберемся командой с тренерами, поговорим, сделаем работу над ошибками. Скоро соберемся и обсудим эту тему», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил борца Мусу Евлоева с золотой медалью Олимпиады в Токио, подчеркнув, что спортсмен много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю, нацеленность на успех и отточенную технику.

В настоящее время в активе ОКР в общей сложности 52 медали, и команда занимает пятое место в медальном зачете.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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