Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте продукта дороже, является признаком подделки или попыткой мошенничества. Об этом в среду, 4 августа, рассказал директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

«Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте «с акцией», — это должно вас насторожить: бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — заявил Хайретдинов в интервью «РИА Новости».

По словам эксперта, в такой ситуации потенциальному покупателю стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам пытаются продать их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение.

«Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль», — отметил специалист.

Если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, нужно остановится и проанализировать ситуацию, заключил Хайретдинов.

29 июля бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях. Часто преступники объясняют необходимость в деньгах какими-то экстремальными обстоятельствами: потерял телефон, украли кошелек со всеми карточками, попал в аварию, в больницу и т.д.

При получении подобного сообщения нужно связаться с отправившим его человеком лично, чтобы убедиться, не мошенник ли это, отметила эксперт.