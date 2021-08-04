Прямой эфир
Мир
Захватчики танкера в Османском заливе покинули судно
Мир
В Крыму назвали условие для визита Зеленского в качестве туриста
Мир
Чижов назвал позитивными результаты проверок российских вакцин в ЕМА
Мир
Раскрыта личность потерявшего секретные документы об эсминце Defender
Спорт
НОК передал МОК доклад по инциденту с Тимановской
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Мир
Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»
Общество
Движение по железной дороге в Амурской области восстановили
Интернет
Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Движение по железной дороге в Амурской области восстановили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожное движение по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено. Об этом в среду, 4 июля, сообщили в пресс-службе РЖД.

Берег без надежды: почему уровень воды в Байкале достиг критической отметки
Его снижению мешают незаконные постройки у Иркутского водохранилища, но эвакуировать людей пока не спешат

«Пропуск поездов на перегоне Бурея — Домикан осуществляется по обоим путям. Удалось избежать задержек пассажирских поездов. Грузовые поезда теперь тоже следуют без ограничений», — указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

Движение поездов на указанном участке было ограничено накануне из-за резкого подъема уровня воды, в результате чего произошел подмыв паводковыми водами железнодорожного пути. При этом поезда следовали в соответствии с расписанием по соседнему пути.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий произошел также подмыв дорожного полотна, который вызвал остановку движения на участке федеральной трассы «Амур» в Амурской области.

На территории Приамурья наблюдается сложная паводковая ситуация, в результате которой дорожные условия ухудшаются. В публикации регионального минтранса содержится просьба к водителям соблюдать осторожность на дорогах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021