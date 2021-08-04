Движение по железной дороге в Амурской области восстановили

Железнодорожное движение по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено. Об этом в среду, 4 июля, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Пропуск поездов на перегоне Бурея — Домикан осуществляется по обоим путям. Удалось избежать задержек пассажирских поездов. Грузовые поезда теперь тоже следуют без ограничений», — указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

Движение поездов на указанном участке было ограничено накануне из-за резкого подъема уровня воды, в результате чего произошел подмыв паводковыми водами железнодорожного пути. При этом поезда следовали в соответствии с расписанием по соседнему пути.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий произошел также подмыв дорожного полотна, который вызвал остановку движения на участке федеральной трассы «Амур» в Амурской области.

На территории Приамурья наблюдается сложная паводковая ситуация, в результате которой дорожные условия ухудшаются. В публикации регионального минтранса содержится просьба к водителям соблюдать осторожность на дорогах.