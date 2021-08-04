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Netflix утвердил актера на роль Вронского в сериале «Анна К»

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Роль Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американского сервиса Netflix «Анна К» досталась актеру Роману Васильеву. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Netflix Russia 3 августа.

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«Внимание всем, кто раскладывал карты таро и гадал, кто будет Вронским. Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить?» — говорится в заявлении компании.

Роль Вронского станет для 26-летнего выпускника Школы-студии МХАТ самой крупной в карьере. Ранее Васильев сыграл в нескольких сериалах и фильмах, среди которых такие проекты, как «Девочки не сдаются» и «Лучше, чем люди».

Сериал «Анна К» станет новой интерпретацией романа писателя Льва Толстого. Действие истории будет разворачиваться в современной России, где светская львица Анна Каренина, супруга будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи.

Главная роль досталась Светлане Ходченковой, пишет НСН. В съемках также задействованы Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Юрий Борисов и другие. Режиссерами шоу выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов.

26 июля сообщалось, что стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер зомби-фильма «Армия воров». Картина должна стать приквелом к предстоящему фильму режиссера Зака Снайдера «Армия мертвецов».

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