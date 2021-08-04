Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 августа

В Москве ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла в среду, 4 августа, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Днем в столице и Подмосковье будет от 23 до 25 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется в диапазоне от 3 до 8 м/с, давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночное время в Москве воздух остынет до +12...+14 градусов, давление составит 749 мм ртутного столба, пишет «Газета.ру».

Ранее, 3 августа, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление до +27 градусов в столице к выходным. До онца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла. Город вернулся в рамки климатической нормы, уточнил Тишковец.