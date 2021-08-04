Прямой эфир
Мир
Маск признался в изучении российских ракетных двигателей
Мир
На Олимпиаде в Токио за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19
Общество
Минприроды проверит место утечки керосина в Забайкалье после столкновения поездов
Спорт
Американка Маклафлин завоевала золото ОИ в беге на 400 м с барьерами
Спорт
НОК передал МОК доклад по инциденту с Тимановской
Мир
Четверо погибли после нападения на дом и.о. минобороны Афганистана
Мир
Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»
Общество
Движение по железной дороге в Амурской области восстановили
Общество
ЦИК не будет ограничивать число наблюдателей на выборах в Госдуму
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 августа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла в среду, 4 августа, следует из прогноза Гидрометцентра России.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

Днем в столице и Подмосковье будет от 23 до 25 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется в диапазоне от 3 до 8 м/с, давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночное время в Москве воздух остынет до +12...+14 градусов, давление составит 749 мм ртутного столба, пишет «Газета.ру».

Ранее, 3 августа, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление до +27 градусов в столице к выходным. До онца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла. Город вернулся в рамки климатической нормы, уточнил Тишковец.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021